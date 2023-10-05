Активисты заблокировали центр Берлина тюками с сеном
Утром в четверг, 5 октября, климатические активисты движения «Последнее поколение» заблокировали движение у Бранденбургских ворот в центре Берлина тюками с сеном. Об этом сообщает Bild.
Один из активистов привез к Бранденбургским воротам 11 тюков соломы и большой тюк сена. Он выгрузил тюки на дорогу, затем полицейские начали их убирать.
Активисты в этом время стояли рядом с плакатом с надписью «Климатический кризис = продовольственный кризис».
В это же время в других частях Берлина климатические активисты приклеили себя к дорогам, чтобы заблокировать движение.
Ранее в Гааге климатические активисты в 23-й раз за последнее время заблокировали автомагистраль A12. Они выступали против государственных субсидий для промышленности, работающей на ископаемом топливе. Полиция разогнала активистов с помощью водометов.