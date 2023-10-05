Активисты заблокировали центр Берлина тюками с сеном

Утром в четверг, 5 октября, климатические активисты движения «Последнее поколение» заблокировали движение у Бранденбургских ворот в центре Берлина тюками с сеном. Об этом сообщает Bild.

Один из активистов привез к Бранденбургским воротам 11 тюков соломы и большой тюк сена. Он выгрузил тюки на дорогу, затем полицейские начали их убирать.

Активисты в этом время стояли рядом с плакатом с надписью «Климатический кризис = продовольственный кризис».

В это же время в других частях Берлина климатические активисты приклеили себя к дорогам, чтобы заблокировать движение.