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Активисты заблокировали центр Берлина тюками с сеном

Утром в четверг, 5 октября, климатические активисты движения «Последнее поколение» заблокировали движение у Бранденбургских ворот в центре Берлина тюками с сеном. Об этом сообщает Bild.

Активисты заблокировали центр Берлина тюками с сеном
© Телеграм-канал BILD на русском

Один из активистов привез к Бранденбургским воротам 11 тюков соломы и большой тюк сена. Он выгрузил тюки на дорогу, затем полицейские начали их убирать.

Активисты в этом время стояли рядом с плакатом с надписью «Климатический кризис = продовольственный кризис».

В это же время в других частях Берлина климатические активисты приклеили себя к дорогам, чтобы заблокировать движение.

Ранее в Гааге климатические активисты в 23-й раз за последнее время заблокировали автомагистраль A12. Они выступали против государственных субсидий для промышленности, работающей на ископаемом топливе. Полиция разогнала активистов с помощью водометов.

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