ЕС призвал к санкциям против Азербайджана

Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Азербайджана
Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к Европейскому союзу ввести санкции против Азербайджана.
Об этом говорится на сайте ЕП.
Вместе с этим резолюция содержит призыв пересмотреть развитие сотрудничества с Азербайджаном и снижение зависимости ЕС от импорта азербайджанского газа.
Резолюцию поддержали 491 депутат, девять проголосовали против, 36 воздержались.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключил мер против Азербайджана при ухудшении ситуации в Карабахе