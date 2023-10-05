ЕС призвал к санкциям против Азербайджана

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к Европейскому союзу ввести санкции против Азербайджана.

Об этом говорится на сайте ЕП.

Вместе с этим резолюция содержит призыв пересмотреть развитие сотрудничества с Азербайджаном и снижение зависимости ЕС от импорта азербайджанского газа.

Резолюцию поддержали 491 депутат, девять проголосовали против, 36 воздержались.