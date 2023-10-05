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Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Азербайджана

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к Европейскому союзу ввести санкции против Азербайджана.

ЕС призвал к санкциям против Азербайджана
© РИА Новости

Об этом говорится на сайте ЕП.

Вместе с этим резолюция содержит призыв пересмотреть развитие сотрудничества с Азербайджаном и снижение зависимости ЕС от импорта азербайджанского газа.

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Резолюцию поддержали 491 депутат, девять проголосовали против, 36 воздержались.

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