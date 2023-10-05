Армения отвергла политическую причину досмотров ее грузов Россией

Глава Минэкономики Армении Ваан Керобян заявил, что досмотр армянских фур с коньяком на контрольно-пропускном пункте на границе Грузии с Россией «Верхний Ларс» не имеет политической подоплеки, передает ТАСС. Он отметил, что многие грузовики уже прошли таможню.

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Я не думаю, что там есть политический контекст, многие фуры уже прошли досмотр. Мы тоже заинтересованы, чтобы наша продукция была качественная, — отметил Керобян.

3 октября сообщалось, что около 60 фур с армянским коньяком образовали пробку на КПП «Верхний Ларс» из-за проверки российскими таможенниками качества ввозимой продукции и производителей. Часть товара отправили на экспертизу, которая может длиться от одной недели до месяца. Таможенный атташе заявлял, что не считает, что проверки коньячной продукции россиянами являются применением «экономических санкций». По его словам, речь идет о выявлении контрафактных напитков.