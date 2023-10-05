Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не в силах компенсировать Украине помощь, приостановленную США. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию с финансированием Украины Боррель прокомментировал на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

«Конечно, Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине», - подчеркнул Боррель.

Он выразил надежду, что США пересмотрят решение о бюджете и возобновят финансовую помощь Киеву.

Новые транши для Украины блокирует Республиканская партия. В США приняли временный бюджет до середины ноября, но республиканцы лишили законопроект о бюджете положения, которое предусматривало выделение миллиардов долларов помощи Киеву.