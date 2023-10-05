Боррель: ЕС не компенсирует Украине помощь от США
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не в силах компенсировать Украине помощь, приостановленную США. Об этом сообщает ТАСС.
Ситуацию с финансированием Украины Боррель прокомментировал на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.
«Конечно, Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине», - подчеркнул Боррель.
Он выразил надежду, что США пересмотрят решение о бюджете и возобновят финансовую помощь Киеву.
Новые транши для Украины блокирует Республиканская партия. В США приняли временный бюджет до середины ноября, но республиканцы лишили законопроект о бюджете положения, которое предусматривало выделение миллиардов долларов помощи Киеву.
Затем спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отстранен от должности своими коллегами по Республиканской партии. В качестве одной из причин отстранения была названа помощь Украине с его стороны. Временным спикером стал Патрик Макгенри.