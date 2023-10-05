Историческая отставка Маккарти: чего ожидать Украине

Politico пишет, что у властей Украины появился новый повод для беспокойства: растущий политический хаос в Америке угрожает сорвать поставки оружия и отправку денег. Сначала республиканцы отказались предусмотреть во временном бюджете США расходы на поддержу Украины, а затем спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отстранен от должности своими коллегами по Республиканской партии.

Палата представителей не проводила голосование по отстранению спикера с 1910 года, при этом отставку одобрили впервые в истории США. Временным спикером стал Патрик Макгенри. Пока неясно, когда будет выбран постоянный спикер.

В качестве одной из причин отстранения была названа помощь Украине со стороны Маккарти.

Теперь чиновники в Киеве не знают, что может произойти дальше, подчеркивает Politico, ведь «их самый верный военный союзник внезапно выглядит ненадежным», несмотря на заверения президента США Джо Байдена, что Вашингтон будет помогать Киеву столько, сколько потребуется.

«Мы в ужасе. Для нас это катастрофа», - заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе, депутат украинского парламента, глава комитета Рады по интеграции с ЕС.

Депутат подчеркнула, что на Украине заинтересованы в том, чтобы «все уладилось, американская демократия могла функционировать, и чтобы был восстановлен двухпартийный консенсус по поддержке Украины».

«Ничего хорошего в этом нет, объективно мы просто стали заложниками их внутренней политики», - заявил другой украинский депутат, Ярослав Железняк.

Украинское правительство настаивает, что оно выстроило конструктивные отношения с большинством потенциальных спикеров и продолжает работать с законодателями США над следующим пакетом помощи.