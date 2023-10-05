Лукашенко рассказал о новом совместном проекте с Россией

Белоруссия и Россия договорились провести работы над совместным выпуском самолётов для региональных перевозок.

Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передаёт Белта.

«Это проект, ориентированный в будущее, не на один год. Капиталовложения предстоят значительные, но и положительный эффект колоссальный», — отметил президент.

По словам Лукашенко, белорусские специалисты уже производят отдельные компоненты для данной отрасли. Также глава государства заявил о готовности Минска расширять номенклатуру продукции.