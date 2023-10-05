Трамп раскритиковал Байдена за отказ строить стену на границе

Бывший президент США обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена во «вторжении» в США мигрантов и террористов. Об этом сообщает Fox News.

Политик раскритиковал нынешнего главу Белого дома за действующую миграционную политику и отказ строить стену на границе с Мексикой до «срочной необходимости».

«Что он собирается делать с 15 миллионами человек из тюрем, психиатрических лечебниц, сумасшедших домов и террористов, которые уже пришли в нашу страну?» — возмутился Трамп .

Ранее Верховный суд США не стал запрещать бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в выборах как «мятежнику». Иск против Трампа в нескольких штатах подал республиканец Джон Кастро. По его мнению, бывшего президента нельзя допускать к работе на выборных должностях, так как Конституция США запрещает занимать эти позиции «бунтовщикам и мятежникам».