Отказом поставлять Украине ракеты Taurus канцлер Германии Олаф Шольц противоречит собственному правительству. Немцы и украинцы ждут от главы Германии объяснения того, какие именно цели он преследует, отметил заместитель главного редактора издания BILD Пауль Ронцхаймер.

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Ранее соцопрос в ФРГ показал, что большинство немцев выступили против поставки крылатых ракет Taurus на Украину. А канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что Берлин оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией.

Накануне немецкие СМИ распространили информацию о том, что именно канцлер Олаф Шольц блокирует поставки Украине ракет Taurus. Берлин не направил Киеву формальный отказ, но дал понять, что ракеты не будут переданы, утверждают они.

В свою очередь заместитель главного редактора издания BILD Пауль Ронцхаймер выразил уверенность, что сейчас «речь уже идет о чем-то гораздо большем, чем поставки конкретного оружия».

«Глава МИД Анналена Бербок хочет, чтобы в будущем ЕС расширился от Лиссабона до Луганска. (…) Министр обороны Борис Писториус ясно сказал: Украина должна выиграть войну», — напомнил он.

При этом журналист задался вопросом, чего же именно хочет достичь своей политикой канцлер, когда, по сути, противоречит собственным министрам.