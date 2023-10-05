МВД Польши: нелегальные мигранты обманывают ЕС, желая добраться до ФРГ

Большинство нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Польше, в конечном результате добираются до Германии. Они “обманывают глупую Европу”, заявил в эфире Польского радио заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик.

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“Большинство лиц, которые выдают себя за беженцев, обманывают “глупую Европу”, которая имеет высокую планку политкорректности”, – говорит Вонсик.

По его словам, лишь в текущем году большинство тех, кто пересекли польско-белорусскую границу, даже не пытаются найти убежища в Польше, так как желают попасть в Германию. При этом некоторые заявляют, что ищут международной защиты в Польше, злоупотребляя правом.

Вонсик указал, что в 2023 году таких людей было тысячи. Но в этой ситуации у Польши присутствует опасение, так как “Германия рано или поздно может вернуть этих людей в Польшу, которой придется с этим как-то справляться”.