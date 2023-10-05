Polityka: Шенгенская зона находится на грани коллапса из-за нелегальной миграции

Шенгенская зона находится на грани коллапса из-за нелегальной миграции. Об этом заявило польское издание Polityka.

В публикации отмечается, что из-за проблемы нелегальной миграции на внутренних европейских границах вновь возвращается пограничный контроль. В частности, МВД Германии усилило наблюдение за перемещением на границах с Польшей и Чехией. Это не является пограничным контролем в привычном понимании, поскольку для восстановления стационарных КПП необходимо специальное уведомление в Еврокомиссию. Этого Германия пока что официально не сделала. Кроме того, проверки проводятся не пограничниками, а полицейскими.

Несмотря на это, путешественники уже стали ощущать «давно забытый холодок от вида немецкого пограничника». Сомнения в дальнейшем существовании шенгенской зоны подогреваются и противоречивой информацией, и слухами. Некоторые говорят, или что контроля вовсе нет, или что людей останавливают выборочно. Издание отмечает, что проверки приводят к пробкам — так было в конце сентября на переходе в Любешине, недалеко от Щецина. Кроме того, недавно полицейские появились в залах прибытия в аэропортах Франкфурта и Штутгарта.

При этом польские власти уже взволнованы ситуацией. Они стали заказывать опросы населения о том, как возможное закрытие границ внутри Европы повлияет на их рейтинги перед выборами в октябре. Особое внимание этому уделяет «Право и справедливость», которое подает свободу передвижения населению как самый большой плюс участия Польши в Евросоюзе.