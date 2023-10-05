В МВД Польши заявили об обмане «глупой Европы» беженцами

Вонсик пожаловался, что большинство беженцев, пересекающих польско-белорусскую границу, не ищут убежища в Польше, а проникают в ФРГ обманным путем, надеясь на получение больших социальных пособий. «Большинство лиц, которые выдают себя за беженцев, обманывают "глупую Европу", которая имеет высокую планку политкорректности», — сказал он.

Замглавы польского МВД сообщил, что некоторые нелегальные мигранты злоупотребляют правом убежища и говорят, что ищут международной защиты в Польше, однако почти никто не добирается до центра содержания беженцев. «Мы обязаны запереть их в центре содержания нелегалов до тех пор, пока мы не проверим, действительно ли он беженец или просто мигрант. Конечно, оказывается, что 90 процентов — это мигранты, а не беженцы. А потом суды говорят, что эти люди должны находиться в открытом центре, а не в закрытом», — добавил Вонсик.