Китай выразил серьезное недовольство действиями Еврокомиссии
В Пекине возмущены решением Еврокомиссии начать расследование в отношении китайских электромобилей. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Министерства коммерции КНР.
Начатое расследование основано исключительно на субъективных предположениях о возможном ущербе от государственных субсидий для электротранспорта, производимого в Китае. При этом каких-либо доказательств в обоснование этих претензий не приводится, отмечается в сообщении.
Ранее европейская сторона запросила у Китая консультации, однако в ходе них не смогла предоставить факты, которые могли бы подкрепить обвинения, отметили в Минкоммерции.
Китай призывает европейцев разумно использовать меры по защите своих торговых интересов. Нужно учитывать важность сохранения стабильности глобальных производственных цепочек, а также стратегический характер отношений между КНР и Евросоюзом, подчеркивается в заявлении.
Китай, со своей стороны, будет внимательно следить за дальнейшим европейским расследованием. В случае необходимости Пекин готов твердо защищать законные права и интересы китайских предприятий, отметили в министерстве.