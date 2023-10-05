Китай выразил серьезное недовольство действиями Еврокомиссии

В Пекине возмущены решением Еврокомиссии начать расследование в отношении китайских электромобилей. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Министерства коммерции КНР.

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Начатое расследование основано исключительно на субъективных предположениях о возможном ущербе от государственных субсидий для электротранспорта, производимого в Китае. При этом каких-либо доказательств в обоснование этих претензий не приводится, отмечается в сообщении.

Ранее европейская сторона запросила у Китая консультации, однако в ходе них не смогла предоставить факты, которые могли бы подкрепить обвинения, отметили в Минкоммерции.

Китай призывает европейцев разумно использовать меры по защите своих торговых интересов. Нужно учитывать важность сохранения стабильности глобальных производственных цепочек, а также стратегический характер отношений между КНР и Евросоюзом, подчеркивается в заявлении.