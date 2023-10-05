В Армении прокомментировали досмотры Россией грузовиков с армянским коньяком
Проверки российской стороной фур с армянским коньяком не имеют политического контакта, многие грузовики уже прошли таможню. Об этом на брифинге заявил глава Минэкономики Армении Ваан Керобян.
"Я не думаю, что там есть политический контекст, многие фуры уже прошли досмотр. Мы тоже заинтересованы, чтобы наша продукция была качественная", - отметил он.
Ранее сам Керобян рассказал ереванскому информационному порталу Aysor, что армянские грузы простаивают на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии, но "российская сторона о причинах сообщила, осуществляются проверки качества коньяка".