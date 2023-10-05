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В Армении прокомментировали досмотры Россией грузовиков с армянским коньяком

Проверки российской стороной фур с армянским коньяком не имеют политического контакта, многие грузовики уже прошли таможню. Об этом на брифинге заявил глава Минэкономики Армении Ваан Керобян.

В Армении прокомментировали досмотры Россией грузовиков с армянским коньяком
© РИА Новости

"Я не думаю, что там есть политический контекст, многие фуры уже прошли досмотр. Мы тоже заинтересованы, чтобы наша продукция была качественная", - отметил он.

Ранее сам Керобян рассказал ереванскому информационному порталу Aysor, что армянские грузы простаивают на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии, но "российская сторона о причинах сообщила, осуществляются проверки качества коньяка".