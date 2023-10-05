Более 3 тысяч проживающих в Латвии россиян могут обязать покинуть страну

Более 3,2 тысячи проживающих в Латвии россиян получили предупреждения о том, что из-за новых требований закона об иммиграции они, вероятно, будут вынуждены покинуть страну или же подать заявку на какой-либо из видов на жительство. Об этом сообщила глава управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) страны Майра Розе.

Закон об иммиграции в Латвии предусматривает, что выданные российским гражданам виды на постоянное жительство в сентябре 2023 года утратили силу. Чтобы оставаться в Латвии и далее, россияне должны подать заявку на получение права на постоянное проживание. Сейм республики 14 сентября принял поправки к закону об иммиграции, продлевающие на два года срок сдачи экзамена по госязыку для получения права на постоянное проживание.

Согласно этим поправкам, проживающие в Латвии россияне вправе получить вид на жительство лишь на два года, после чего им нужно сдать экзамен по госязыку. Заявку на получение ВНЖ необходимо подать до конца этого года. Получить отсрочку могут лишь записавшиеся на экзамен до начала сентября, а не прошедшие его могут рассчитывать на пересдачу.

Как уточнила Розе, продление на два года срока, данного на сдачу языкового экзамена и получение постоянного вида на жительство, распространяется только на тех российских граждан, которые уже начали подавать заявки на постоянное проживание в Латвии и сдавали, но пока не прошли проверку на знание государственного языка.

«Те, кто ничего не делает, должны уехать», — пояснила чиновница, которую цитирует «Интерфакс».