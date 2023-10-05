В Японии стартовала вторая фаза по сбросу в Тихий океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщает агентство Jiji Press.

"Компания TEPCO 5-го числа начала сброс в море второй партии очищенной воды, суммарно 7,8 тысячи тонн, скопившейся на АЭС "Фукусима-1", – указано в сообщении.

Второй период сброса воды будет равен по длительности первому и составит 17 дней. За это время в океан выльют 10 цистерн воды объемом 7,8 тысячи тонн.

24 августа Япония начала сброс воды в океан с "Фукусимы", первый этап сброса продлился 17 дней, весь же процесс сброса займет 30 лет. Для проведения данной работы был построен специальный тоннель, который уходит от берега на километр.

Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы.