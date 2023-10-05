NBS: бывшие американцы судятся с США за деньги, отданные за отказ от гражданства

Бывшие американские граждане подали на власти США в суд, чтобы вернуть деньги, заплаченные ими за выход из гражданства. Об этом сообщает телеканал NBC.

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Если гражданин США не проживает на территории страны, то он все равно обязан платить налоги в американский бюджет. По этой причине американцы, уезжающие жить в другую страну, предпочитают отказываться гражданства. По данным Налоговой службы США за первые 6 месяцев 2023-го года от паспорта отказались 1,3 тысячи человек.

На сегодняшний день для выхода из американского гражданства человеку необходимо заплатить 2350 долларов (около 235 тысяч рублей). Согласно публикации, в ближайшее время Госдеп США собирается ощутимо снизить эту сумму — до 450 долларов (около 45 тысяч рублей).