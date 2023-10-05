Трамп не попал в список богатейших людей США

Бывший президент США бизнесмен Дональд Трамп не смог попасть в список 400 богатейших американских миллиардеров по версии журнала Forbes, так как его состояние за год сократилось на 19%.

«Среди выбывших - Дональд Трамп, чья платформа социальных сетей и холдинги коммерческой недвижимости терпят крах», - отмечает журнал.

Одним из главных бизнес-провалов бывшего главы Белого дома аналитики Forbes считают социальную сеть Truth Social.

По данным издания, в этом году для того, чтобы попасть в рейтинг 400 богатейших людей США, требовалось состояние не менее 2,9 млрд долларов. Таким образом, Трампу не хватило порядка 300 млн долларов.

Как и в прошлом году, рейтинг возглавил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивается в 251 млрд долларов. В первую тройку также вошли основатель Amazon Джефф Безос и сооснователь и председатель совета директоров разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон.

Напомним, что Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. В июне экс-президенту предъявили обвинение в ненадлежащем обращении с государственными документами. Речь идет о служебных документах, в том числе секретных, которые Трамп забрал с собой, уходя из Белого дома. Также Трампу предъявили обвинения из-за призывов к отмене результатов выборов, что привело к попытке штурма Капитолия 6 января 2021 года. Он обвинен и в попытке купить молчание звезды фильмов для взрослых.