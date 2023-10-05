Израиль тайно помог Азербайджану в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

«Для нас серьезной проблемой является то, что израильское оружие стреляет по нашему народу. Я не понимаю, почему Израиль не может выразить хоть какую-то озабоченность судьбой людей, изгнанных со своей родины», — заявил агентству посол Армении в Израиле Арман Акопян .

Всего за несколько недель до начала военной операции Азербайджана военные грузовые самолеты неоднократно летали между южной израильской авиабазой и аэродромом недалеко от Нагорного Карабаха, согласно данным отслеживания полетов и словам армянских дипломатов. Эти полеты встревожили чиновников в Ереване, которые долгое время опасались стратегического альянса между Израилем и Азербайджаном, сказано в материале.