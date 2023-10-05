Пока вы спали: шансы Украины на вступление в ЕС и атака дронами Курской области

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В Европарламенте надолго исключили вступление Украины в ЕС

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Шансы Украины на вступление в Евросоюз, при наличии соответствующих критериев, в ближайшем будущем остаются невысокими, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление евродепутата от Франции Тьерри Мариани.

По его словам, бывшая советская республика в настоящее время не соответствует необходимым требованиям и критериям для вступления в объединение.

Депутат указал на недостаточную борьбу с коррупцией, отсутствие финансовой стабильности и неполноценное функционирование государственных институтов.

Bloomberg: Турция готовит встречу по разрешению конфликта на Украине

Анкара готовят большую международную встречу, которая направлена на разрешение украинского конфликта, сообщает «Ура.ру».

Мероприятие должно состояться в октябре. В Стамбуле соберутся советники по национальной безопасности различных стран. Они обсудят пути достижения долгосрочного мира на Украине.

Известно, что на мероприятии будет присутствовать советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Россию на встречу не пригласили.

Трамп назвал условие для прекращения поддержки Украины

Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил властям страны прекратить выделять средства Украине, пока европейские страны не сравняются с Вашингтоном по объёму выделяемых средств, сообщает РИА Новости.

Бывший глава государства оценил их в 175 миллиардов долларов. Также он предложил Белому дому настоять на уравнивании вклада европейских союзников Киева с расходами США.

Трамп задался вопросом, почему Америка значительно сократила собственные поставки оружия, причиняя при этом урон своим войскам.

Россия заявила о попытке США подорвать ее председательство в «ядерной пятерке»

Москва рассматривает ситуацию с задержкой виз как попытку американских властей подорвать ее председательство в «ядерной пятерке», сообщает «Лента.ру».

Российские власти считают эту ситуацию вопиющей. При этом в посольстве США в Москве заверили, что Вашингтон «серьезно относится к своим обязательствам, как принимающая сторона.

Дипмиссия отмечает, что ежегодно выдает «сотни виз» делегатам из России.

Украинские беспилотники атаковали российский регион

Украинские войска атаковали беспилотными летательными аппаратами объекты инфраструктуры в трех районах Курской области, сообщает «Лента.ру».

Как указал глава региона Роман Старовойт, обстрелу подверглись объекты в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах. В ряде случаев нарушено электроснабжение.