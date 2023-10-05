Экс-советник главы Пентагона назвал поведение Зеленского отвратительным

"Поведение Зеленского является отвратительным. Он посылает десятки тысяч своих сограждан на смерть, каждые несколько минут открывает свой рот, чтобы попросить очередной миллард долларов от США, а у нас нет никакой возможности отследить, куда эти деньги направляются. Все это позор", - написал он на странице в социальной сети X (ранее Twitter).