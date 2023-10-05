Такое заявление появилось на официальной странице еврокомиссии в соцсети X .

«Конфликт на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Евросоюзу нужно больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы.