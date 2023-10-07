Кандидат от партии «Конфедерация» на выборах в Сейм Самуэла Торковская прокомментировала ход конфликта на Украине. Об этом она высказалась в беседе с порталом Goniec.pl.

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Торковская оценили потенциал России на Украине и отметила, что Москва использовала менее 15 процентов своих военных возможностей.

«Вы считаете, что у Украины есть хоть какие-то шансы победить Россию? Давайте без наивности: Россия не использовала в конфликте даже 15 процентов своего потенциала», — подчеркнула политик из Польши.

Торковская добавила, что рано или поздно Украина потерпит поражение в конфликте с Украиной. По ее мнению, каждая единица военной техники, отправленная Киеву, побуждает его продолжать вооруженное противостояние с Москвой.