Политический раскол в Соединённых Штатах является не «спецоперацией Путина», а свидетельством успеха подхода Москвы к внешней политике, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Так он отреагировал на слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, по словам которой, президент России Владимир Путин в восторге от турбулентности, которая сотрясает американский Конгресс, так как это грозит прекращением поставок военной помощи Вашингтона в адрес Украины.

По словам эксперта, если кто-то винит Путина за политический раскол в США, то этот человек не знает про Россию ничего. Риттер указал, что российский лидер предпочитает решать все вопросы «коллегиально». Это выгодно отличает внешнюю политику РФ от США, где принято слепо продавливать свою линию, игнорируя интересы собственных граждан.

Бывший разведчик считает, что Америка стала не жертвой вмешательства Путина, а рационального подхода, который Москва как национальное государство избрала для решения международных проблем.

«Я думаю, что большинство рационально мыслящих людей считают такой подход верным», — указал аналитик.