В Европарламенте надолго исключили вступление Украины в ЕС
При наличии соответствующих критериев, шансы Украины на вступление в Евросоюз (ЕС) в ближайшем будущем остаются невысокими. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
«У Украины нет шансов вступить в ЕС в ближайшее время», — передает слова Мариани «Известия».
Он добавил, что Киев в настоящее время не соответствует необходимым требованиям и критериям для вступления в Евросоюз. Проблемы заключаются в недостаточной борьбе с коррупцией, отсутствии финансовой стабильности и неполноценном функционировании государственных институтов.
С другой стороны, немецкий депутат Гуннар Бек считает, что членство Украины в ЕС может рассматриваться как альтернатива вступлению в НАТО. Он отмечает, что такой вариант может стать жизнеспособной политической альтернативой для Украины.
Ранее стало известно, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина сможет вступить в Европейский союз только в 2030 году, при условии выполнения необходимых реформ и борьбы с коррупцией. Обе стороны должны проделать значительную работу в подготовке к членству в ЕС, и этот процесс будет сложным как для Украины, так и для самого Евросоюза.