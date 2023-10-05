В Европарламенте надолго исключили вступление Украины в ЕС

При наличии соответствующих критериев, шансы Украины на вступление в Евросоюз (ЕС) в ближайшем будущем остаются невысокими. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«У Украины нет шансов вступить в ЕС в ближайшее время», — передает слова Мариани «Известия».

Он добавил, что Киев в настоящее время не соответствует необходимым требованиям и критериям для вступления в Евросоюз. Проблемы заключаются в недостаточной борьбе с коррупцией, отсутствии финансовой стабильности и неполноценном функционировании государственных институтов.

С другой стороны, немецкий депутат Гуннар Бек считает, что членство Украины в ЕС может рассматриваться как альтернатива вступлению в НАТО. Он отмечает, что такой вариант может стать жизнеспособной политической альтернативой для Украины.