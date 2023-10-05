Французский политик сослался на исследование Financial Times, согласно которому Украина получит 186 миллиардов евро после вступления в европейский союз. Филиппо указал, что в этом случае Париж выплатит 37 миллиардов.

Ранее Financial Times сообщила, что в Брюсселе моделируют потенциальное присоединение других стран к Евросоюзу. Согласно оценкам, с появлением девяти новых стран-членов бюджет ЕС увеличится на 21 процент и составит 1,47 триллиона евро. Вступление стран приведет к «далеко идущим» корректировкам, которые могут включать значительное увеличение чистых взносов в бюджет от более богатых государств, таких как ФРГ, Франция и Нидерланды.