Bloomberg: Украина не сможет наступать в 2024 году без средств США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут предпринять крупное наступление в 2024 году без финансовой поддержки США и в целом положение Киева станет тяжелее. Такое мнение изложил обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

"Конечно, существенно изменится баланс сил на поле боя <...>, ее [Украины] положение будет ухудшаться. При таком сценарии не ждите крупного наступления в 2024 году: Украине придется прилагать все усилия, чтобы удержать то, что у нее есть", - написал журналист.

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По его мнению, ситуация, когда США не смогут продолжать оказывать помощь Киеву, является "вполне правдоподобным результатом". Брэндс также отметил, что в лучшем случае "уход США оставит Украину в жестоком тупике, в худшем - это вызовет постепенную эрозию, которая вынудит Киев искать мира на невыгодных условиях".

Ранее телекомпания CNN информировала, что Украина без финансовой поддержки США начнет испытывать серьезные проблемы на поле боя уже через несколько недель. Учитывая, что выборы нового спикера Палаты представителей Конгресса США после смещения с этого поста на это неделе Кевина Маккарти состоятся лишь на следующей неделе, "шансы на новый пакет весьма небольшие". Вместе с тем представители американской администрации предупреждают законодателей, что в вопросе одобрения новой помощи киевским властям "время имеет ключевое значение".

Конгресс США принял, а Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на 2024 финансовый год. Но по инициативе Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой партии средств. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан Байденом в субботу вечером и обрел таким образом силу закона.