Стало известно о панике в Киеве после отставки Маккарти

Украинские официальные лица беспокоятся по поводу будущего помощи Украине на фоне отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Об этом заявила журналистка Вероника Мелкозерова в статье для издания Politico.
По ее словам, в публичных высказываниях Киев стремится принизить влияние американского политического кризиса на Украину. Однако в частных беседах господствуют страх и замешательство.
«Мы сходим с ума. Это катастрофа», — сообщила Мелкозеровой депутат Верховной Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Журналистка также отметила, что с уходом Маккарти вся будущая помощь США Киеву находится «в подвешенном состоянии».
Ранее Палата представителей Конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Экс-спикера обвинили в тайной сделке с президентом США Джо Байденом о дальнейшем финансировании Украины.