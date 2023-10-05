Стало известно о панике в Киеве после отставки Маккарти

Украинские официальные лица беспокоятся по поводу будущего помощи Украине на фоне отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Об этом заявила журналистка Вероника Мелкозерова в статье для издания Politico.

По ее словам, в публичных высказываниях Киев стремится принизить влияние американского политического кризиса на Украину. Однако в частных беседах господствуют страх и замешательство.

«Мы сходим с ума. Это катастрофа», — сообщила Мелкозеровой депутат Верховной Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Журналистка также отметила, что с уходом Маккарти вся будущая помощь США Киеву находится «в подвешенном состоянии».