В Киеве представили проект "усиления демократии" на Украине

Украинским правительством разработан концепт "усиления демократии" для проведения реформ в стране до 2027 года. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели". В документе утверждается, что концепт очерчивает первоочередные меры противодействия "олигархически-коррупционным угрозам". Для разработки и внедрения механизмов противодействия "олигархически-коррупционным угрозам", повышения институциональной способности антикоррупционных органов Украины, усиления борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма при президенте страны необходимо создать консультативно-совещательный орган. Также планируется продолжить судебную реформу, в частности, возобновить рассмотрения Высшим советом правосудия дисциплинарных производств в отношении судей, сформировать службу дисциплинарных инспекторов этого совета. В концепте предусмотрена работа над защитой интересов бизнеса, нормирование "добродетельного лоббизма," лишение центральных органов исполнительной власти функций управления госпредприятиями и усилением возможностей Антимонопольного комитета. До 2027 года предполагается завершить реформу децентрализации, создать суверенный Фонд Украины, который будет управлять стратегическими государственными активами, и Фонд для управления государственными оборонными предприятиями, приватизировать национальные банки. Кроме того, в документе речь идет об обеспечении взаимодействия государства и органов местного самоуправления, развитии пропорциональной избирательной системы, уменьшении количества народных депутатов и депутатов местных советов, обновлении регламента Верховной рады Украины. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский опасается возможной победы американского экс-президента Дональда Трампа на выборах в 2024 году и нарастающего ослабления поддержки Киева.