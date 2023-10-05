Трамп назвал условие для прекращения поддержки Украины
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп предложил властям Соединённых Штатов прекратить выделять средства Киеву до тех пор, пока Европа не сравняется с Вашингтоном по объёму средств на поддержку бывшей советской республики, сообщает РИА Новости.
Бывший президент оценил их в 175 миллиардов долларов. Также политик предложил администрации действующего американского президента Джо Байдена настоять на уравнивании вклада европейских союзников Украины с расходами США.
Трамп задался вопросом, почему Америка значительно сократила собственные поставки оружия, причиняя при этом урон своим войскам.
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