Трамп назвал условие для прекращения поддержки Украины

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп предложил властям Соединённых Штатов прекратить выделять средства Киеву до тех пор, пока Европа не сравняется с Вашингтоном по объёму средств на поддержку бывшей советской республики, сообщает РИА Новости.