Стало известно об опасениях Зеленского насчет Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский опасается, что экс-глава США Дональд Трамп может вновь занять пост президента страны. Таким мнением поделился обозреватель An Nahar Асад Аббуд.
По его словам, Киев замечает ослабление поддержки со стороны Вашингтона, поэтому возможная победа Трампа на предстоящих президентских выборах вызывает у него беспокойство. Кроме того, добавил журналист, украинские власти находятся в напряжении из-за победы на парламентских выборах в Словакии пророссийской партии Smer.
Также, отметил он, Зеленский с тревогой ожидает результатов выборов в парламент Польши, с которой у Украины ухудшились отношения после запрета на ввоз украинского зерна. Все это будет иметь негативные последствия для Киева на поле боя, заключил Аббуд.
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