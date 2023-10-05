Стало известно об опасениях Зеленского насчет Трампа

По его словам, Киев замечает ослабление поддержки со стороны Вашингтона, поэтому возможная победа Трампа на предстоящих президентских выборах вызывает у него беспокойство. Кроме того, добавил журналист, украинские власти находятся в напряжении из-за победы на парламентских выборах в Словакии пророссийской партии Smer.

Также, отметил он, Зеленский с тревогой ожидает результатов выборов в парламент Польши, с которой у Украины ухудшились отношения после запрета на ввоз украинского зерна. Все это будет иметь негативные последствия для Киева на поле боя, заключил Аббуд.