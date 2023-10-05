Блинкен в шутку допустил, что его выступление хотели прервать "русские друзья"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в шутку допустил, что его выступление в Университете штата Техас пытались прервать "русские друзья". Таким образом он отреагировал на проводившуюся в среду в США общенациональную проверку системы экстренного оповещения.

Во время ответа Блинкена на вопрос, касавшийся ситуации вокруг Украины, в зале прозвучал сигнал тревоги.

"Возможно, это наши русские друзья пытаются прервать нас", - сыронизировал Блинкен, чем вызвал смех присутствовавших.

По словам госсекретаря США, он "рад, что система оповещения функционирует".