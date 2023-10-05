Bloomberg: Турция готовит встречу по разрешению конфликта на Украине

«На консультации в Стамбул прибудут советники по национальной безопасности различных стран. Участники встречи обсудят „пути достижения долгосрочного мира на Украине“», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что на встречу прибудет советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан . Российская сторона не приглашена. На данный момент не известно прибудут ли в Стамбул представители Китая.

Подобные встречи проводятся не в первые. В июне консультация по урегулированию украинского кризиса прошла в Дании. В августе представители 30 стран встретились для решения этого вопроса в Саудовской Аравии, передает НСН.