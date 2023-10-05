Bloomberg: Турция готовит встречу по разрешению конфликта на Украине
Турецкие власти готовят большую международную встречу, направленную на разрешение украинского конфликта. Мероприятие запланировано на октябрь, передает Bloomberg.
Ожидается, что на встречу прибудет советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Российская сторона не приглашена. На данный момент не известно прибудут ли в Стамбул представители Китая.
Подобные встречи проводятся не в первые. В июне консультация по урегулированию украинского кризиса прошла в Дании. В августе представители 30 стран встретились для решения этого вопроса в Саудовской Аравии, передает НСН.