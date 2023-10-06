Сын Байдена потратил деньги на обучение дочери на наркотики и эскортниц

Сын президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер потратил 20 тысяч долларов, отложенных на обучение его дочери, на алкоголь, психоактивные вещества и эскортниц. Об этом сообщила британская газета Daily Mail, ссылаясь на электронные письма наследника главы государства.

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— В конце 2018 года Хантер Байден забрал свои 20 тысяч долларов из сбережений на колледж для его дочери Мейзи, чтобы оплатить многомесячный запой с наркотиками и проститутками, — говорится в сообщении.

В письмах говорится, что тогда на личном счете Байдена-младшего осталось меньше одного доллара, поэтому он принял решение воспользовался деньгами, отложенными на обучение Мейзи. Помимо перечисленного, наследник американского лидера также оплатил кредит за автомобиль марки Porsche, а также подписки на вебкам-сервисы и некоторые «другие личные расходы». Как уточнила газета, Байден-младший не заплатил налог с этих расходов.