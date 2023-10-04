Срубленное вандалом «Дерево Робин Гуда» в Великобритании повредило при падении вал Адриана — римский исторический объект, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Times.

Отмечается, что экспертная оценка обнаружила незначительные повреждения 1900-летнего строения. При этом на данный момент дерево ещё не удалено со строения, так что окончательный масштаб повреждений будет ясен позже.

Вал Адриана был построен во время римской оккупации Великобритании и использовался для защиты северо-западной границы империи. Он является одним из 33 объектов Британии, который получил статус всемирного наследия ЮНЕСКО.