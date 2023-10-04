Кандидат в спикеры палаты представителей США выступил против помощи Украине

Кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан сказал, что в случае избрания выступит против помощи Украине. Соответствующее заявление он сделал в эфире CNN.

«Я против этого», — ответил Джордан на вопрос о новом пакете помощи Украине.

По его мнению, главными проблемами для США является не конфликт на Украине, а ситуация на границе и преступность на улицах страны.