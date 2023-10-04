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Кандидат в спикеры палаты представителей США выступил против помощи Украине

Кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан сказал, что в случае избрания выступит против помощи Украине. Соответствующее заявление он сделал в эфире CNN.

Кандидат в спикеры палаты представителей США выступил против помощи Украине
© globallookpress.com

«Я против этого», — ответил Джордан на вопрос о новом пакете помощи Украине.

По его мнению, главными проблемами для США является не конфликт на Украине, а ситуация на границе и преступность на улицах страны.

Напомним, что 3 октября палата представителей конгресса Соединенных Штатов отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Это стало первым в истории страны таким случаем. Причиной отстранения стала «секретная сделка» Маккарти с американским президентом Джо Байденом о финансировании Украины. Сейчас на пост спикера палаты представителей выдвинулись Джордан и лидер республиканского большинства Стив Скалисе.

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