Кандидат в спикеры палаты представителей США выступил против помощи Украине
Кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан сказал, что в случае избрания выступит против помощи Украине. Соответствующее заявление он сделал в эфире CNN.
«Я против этого», — ответил Джордан на вопрос о новом пакете помощи Украине.
По его мнению, главными проблемами для США является не конфликт на Украине, а ситуация на границе и преступность на улицах страны.
Напомним, что 3 октября палата представителей конгресса Соединенных Штатов отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Это стало первым в истории страны таким случаем. Причиной отстранения стала «секретная сделка» Маккарти с американским президентом Джо Байденом о финансировании Украины. Сейчас на пост спикера палаты представителей выдвинулись Джордан и лидер республиканского большинства Стив Скалисе.