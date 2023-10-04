Китай осудил внесение Киевом китайских фирм в список «спонсоров войны»

Министерство иностранных дел (МИД) Китая осудило решение Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) признать три крупнейших китайских нефтегазовых корпорации «спонсорами войны». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу китайского ведомства.

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«Китай решительно выступает против внесения китайских предприятий в соответствующий список», — сообщили там.

В МИД КНР также заявили, что Пекин призывает Киев «немедленно исправить свои ошибки и устранить негативное влияние».