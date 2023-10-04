Шольц в телефонном разговоре с Алиевым заявил о неприятии применения военной силы
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого заявил о неприятии применения военной силы. Об этом журналистам заявила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.
"Канцлер Шольц разговаривал сегодня по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Канцлер выразил неприятие применения военной силы", - отметила Хофман.
"Он [Шольц] подчеркнул, что правительство ФРГ твердо привержено урегулированию [ситуации] путем переговоров и прочному миру между Азербайджаном и Арменией, основанному на принципе территориальной целостности Армении и Азербайджана", - добавила она.
Усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля, по словам Хофман, пользуются полной поддержкой федерального правительства.
"Канцлер подчеркнул важность максимально возможной прозрачности в отношении ситуации в Нагорном Карабахе и ее развития", - констатировала представитель кабмина ФРГ.
Шольц, по ее утверждению, указал, что состоявшийся визит миссии ООН в Нагорный Карабах 1 октября является позитивным шагом, который необходимо развивать.
28 сентября власти Азербайджана объявили о начале регистрации армян Карабаха с целью определения их юридического статуса, а также о запуске с этой целью специального портала.