Макрон призвал Венгрию и Турцию ратифицировать присоединение Швеции к НАТО

нистром Финляндии Петтери Орпо в Елисейском дворце. - Я хочу подчеркнуть, что Венгрия и Турция должны осуществить ратификацию в соответствии с ранее взятыми на себя обязательствами".

По словам французского лидера, в беседе с Орпо обсуждалось вступление в НАТО Финляндии, которое Париж поддерживал с самого начала. Расширение НАТО на северные страны "позволит усилить потенциал альянса в северном и арктическом регионе", отметил президент Франции.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия уже стала членом альянса, а заявку Швеции пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после консультаций президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном, генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом и председателем Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом организации в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля.

Стокгольм обещал не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе вступления в ЕС. Но этим летом в Швеции прошел ряд демонстраций с сожжением Корана, акции вызвали резко негативную реакцию населения и властей мусульманских стран и обострили отношения между Турцией и Швецией.