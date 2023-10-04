Долги сына американского президента а превысили 10 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал CNN.

«За последние пять лет Хантер Байден накопил более 10 миллионов долларов долгов за юридические счета и ??может потратить еще миллионы, поскольку ему предстоит столкнуться с федеральными обвинениями и возможностью дорогостоящего судебного разбирательства. Хантера обвиняют в хранении оружия, а также в предполагаемых налоговых преступлениях», — передает CNN.

По данным телеканала, друзья Хантера Байдена надеялись организовать сбор средств, в том числе, привлечь к нему сторонников его отца, президента Джо Байдена. Однако этого не произошло. Соратники Хантера рассчитывают на то, что дело об оружии может быть решено мировым соглашением. Но эти надежды могут не оправдаться.