В Абхазии появился пункт постоянного базирования ВМФ РФ

На побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота Российской Федерации, соответствующее соглашение между Россией и Абхазией уже подписано. Об этом заявил в интервью газете "Известия" президент Абхазии Аслан Бжания.

Глава государства сообщил, что в честь 30-летия Дня победы в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов и Дня независимости в акваторию Абхазии зашел малый ракетный корабль. Бжания поднялся на борт.

Представители Абхазии и России подписали соглашение, в ближайшее время в Очамчирском районе появится пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ.

Кроме того, Бжания отметил, что Россия продолжает оказывать поддержку, предоставляя возможность специалистам Абхазии проходить повышение квалификации в российских учебных заведениях.

Взаимодействие РФ и Абхазии в плане военно-технического сотрудничества направлено на повышение уровня обороноспособности двух стран, заявил Бжания.