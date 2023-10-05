В Канаде извинились за награждение в 1987 году эсэсовца

Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон принесла свои извинения за представление Питера Саварина, бывшего участника дивизии СС «Галичина», к высшей государственной награде — Ордену Канады. Об этом заявила представитель пресс-службы политика Линн Сантерре.

— Мы с глубоким сожалением признаем, что Питер Саварин был представлен к Ордену Канады в 1987 году и приносим искренние извинения гражданам Канады за любые страдания или боль, которые могло вызвать это решение, — заявила Сантерре.

Уточняется, что Саварин был ректором Университета Альберты и главой «Всемирного конгресса украинцев». На сайте учебного заведения в его биографии указано, что он отмечен за заслуги в развитии мультикультурализма в Канаде, передает телеканал CTV.

При этом, по информации издания Forward, он служил в эсэсовской дивизии и позже бежал в Канаду, как другой его «однополчанин» Ярослав Хунка.

24 сентября Владимир Зеленский приветствовал аплодисментами бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунку в парламенте Канады, после чего разразился громкий скандал. Позднее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Украины должен подать в отставку после такого.

На следующий день спикер парламента Канады Энтони Рота принес официальные извинения за чествование нациста и заявил, что лично принимал решение пригласить Хунку, но никто не знал, кого они будут принимать. В ходе представления эсэсовец был объявлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны.