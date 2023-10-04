Блинкен пошутил про русских друзей после тестового сигнала тревоги
Госсекретарь США Энтони Блинкен после того, как его выступление прервал тестовый сигнал тревоги, пошутил, что это могут быть «русские друзья». Его слова приводит РИА Новости.
Это произошло во время его речи в Техасском университете в Остине, когда он говорил о поддержке Украины. Уточняется, что в этот момент на телефоны собравшихся поступило оповещение о тревоге. «Это могут быть и русские друзья, пытающиеся прервать нас», — отреагировал Блинкен.
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