Бывшие американцы потребовали в суде вернуть деньги за выход из гражданства

Бывшие граждане Америки подали в суд на власти США с требованием вернуть им деньги, заплаченные ими за выход из гражданства. Об этом сообщает телеканал NBC.

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Отмечается, что для некоторых бывших граждан цена отказа от этого статуса долгое время была высокой. Сейчас многие из них хотят возврата средств. Они подали коллективный иск в среду, 4 октября, чтобы попытаться вернуть деньги.

Бывшие американцы возмутились из-за того, что в настоящее время, чтобы выйти из американского гражданства, необходимо заплатить 2350 долларов, однако в понедельник власти США объявили, что скоро уменьшат эту сумму до 450 долларов.