Бывшие американцы потребовали в суде вернуть деньги за выход из гражданства
Бывшие граждане Америки подали в суд на власти США с требованием вернуть им деньги, заплаченные ими за выход из гражданства. Об этом сообщает телеканал NBC.
Отмечается, что для некоторых бывших граждан цена отказа от этого статуса долгое время была высокой. Сейчас многие из них хотят возврата средств. Они подали коллективный иск в среду, 4 октября, чтобы попытаться вернуть деньги.
Бывшие американцы возмутились из-за того, что в настоящее время, чтобы выйти из американского гражданства, необходимо заплатить 2350 долларов, однако в понедельник власти США объявили, что скоро уменьшат эту сумму до 450 долларов.
Ранее сообщалось, что гражданина США задержали за попытку вывезти за границу сына с гражданством России в Калининградской области. В отношении американца возбуждены уголовные дела по факту похищения несовершеннолетнего и попытку незаконного пересечения государственной границы. В настоящее время он заключен под стражу.