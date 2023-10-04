В Белом доме во время брифинга сработала система оповещения

В Белом доме во время проведения ежедневного брифинга внезапно сработала система оповещения о чрезвычайной ситуации. Видео опубликовал телеканал NBC News.

На кадрах видео пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказывает о дальнейшей помощи Киеву со стороны США.

Внезапно раздаются сигналы системы оповещения. Жан-Пьер прерывает свою речь, благодарит собравшихся за внимание. Далее она терпеливо ждет, пока система прекратит работу.

По ее репликам можно судить, что она знала о грядущей проверке. Вместе с тем, выяснилось, что не все чиновники обращают внимание на публикации в СМИ по вопросам безопасности.

Так, госсекретарь США Энтони Блинкен не знал об общенациональной проверке и назвал ее «проделкой русских».