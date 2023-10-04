Шольц высказался за присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в Берлине .

Германия, по его словам, будет продолжать работать с партнерами по ЕС для того, чтобы эти шаги могли быть предприняты в ближайшее время.

16 ноября 2022 года Еврокомиссия объявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгенскому пространству и рекомендовала Совету ЕС (законодательный орган Евросоюза, который координирует деятельность стран Шенгенской группы) утвердить это решение. 8 декабря на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе заявки Болгарии и Румынии на присоединение к Шенгенскому пространству были отклонены голосами Австрии и Нидерландов. В то же время страны Евросоюза одобрили присоединение к Шенгенской зоне Хорватии. Сейчас в нее входят 27 стран, 23 из которых - это члены Евросоюза.