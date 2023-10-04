Блинкен: США изучают опции по использованию российских активов для помощи Киеву
США изучают юридические опции, чтобы использовать российские замороженные активы для помощи Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы изучаем, какие могут быть юридические основания у нас и у европейцев, чтобы фактически использовать эти активы в интересах Украины», — сказал Блинкен в ходе выступления в Техасе.
По его словам, объём замороженных активов — около $300 млрд, большая их часть находится в Европе.
21 июня глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что в Центробанке разрабатывают варианты разблокировки замороженных активов россиян через схему выкупа на счетах типа «С».