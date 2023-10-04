Президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько месяцев прошел путь «из князи в грязи». Так оценил путь украинского лидера бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в колонке для журнала The American Conservative.

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«Западное оружие в руках неподготовленных и плохо руководимых украинских солдат-срочников не смогло улучшить положение Украины на поле боя», — заявил он.

Макгрегор отметил, что украинские солдаты «устали умирать». На фоне этого у Вашингтона и его союзников заканчиваются боеприпасы, оборудование и внутренняя поддержка Украины.

Также в США стали звучать призывы о прекращении помощи Киеву. Кроме того, многие европейские лидеры занимают позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, утверждающего, что Европе следует абстрагироваться от конфликта на Украине, заявил Макгрегор.