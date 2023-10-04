Байден отказался уточнить, обещал ли Зеленскому поставить ракеты ATACMS

Президент США Джо Байден отказался уточнить, обещал ли он украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поставить тактические ракеты ATACMS.

Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, обещал ли он президенту Украины во время переговоров предоставить Киеву ATACMS, глава вашингтонской администрации подчеркнул: "Я разговаривал с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали".

Как сообщил в сентябре помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Байден принял решение, что Вашингтон не будет пока передавать ATACMS Киеву, однако американский лидер рассмотрит возможность таких поставок в будущем.