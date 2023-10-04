Берлин отправит Украине дополнительный ракетный комплекс IRIS-T и еще более десятка зенитных самоходных установок Gepard. Киев будет их использовать для защиты своего зернового коридора, сообщает Bloomberg.

«Германия поставит ПВО для Киева для защиты зерновых путей. Берлин отправит одну дополнительную систему IRIS-T и более десятка Gepard. Оружие должно прибыть на Украину к концу этого года», — передает Bloomberg.

Сейчас Киев пытается нарастить поставки зерна по реке Дунай и по Черному морю. Поставленное вооружение будет использоваться для защиты морских путей от атак. Bloomberg пишет, что сейчас Киев в основном экспортирует зерно по земле и реке.

После выхода России из зерновой сделки Киев объявил о создании своего коридора для поставок зерна. Для его защиты Украина запросила у западных стран поставить ей системы ПВО для защиты от атак.