Евросоюз призвали ввести санкции против Азербайджана
Депутаты Европарламента планируют призвать страны Евросоюза ввести санкции против Азербайджана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ Европарламента.
Отмечается, что на грядущей пленарной сессии в Страсбурге Европарламент собирается принять резолюцию, которая призовёт Евросоюз ввести против Азербайджана ряд ограничений. Причиной для санкций стали события в Нагорном Карабахе. Кроме того, резолюция также призовёт страны Евросоюза приостановить сотрудничество с Азербайджаном и снизить зависимость Европы от импорта азербайджанского газа.
«Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе», — сказано в документе, который был опубликован Европарламентом.
При этом подобные резолюции не являются обязательствами — институты Евросоюза должны прислушиваться к их рекомендациям, но не обязаны их исполнять. Указанные ограничения рекомендовано применять до тех пор, пока «Азербайджан не продемонстрирует подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха». Говоря о местном населении, Европарламент также намерен призвать Евросоюз «работать над обеспечением международных гарантий для безопасности армян, продолжающих жить в Нагорном Карабахе, а также для восстановления полного гуманитарного доступа в регион».
Напомним, что 19 сентября власти Азербайджана объявили о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористической операции», которую в Армении назвали военной агрессией. Уже на следующий день стороны заявили о прекращении боевых действий.